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Bıçakla yaralama anı saniye saniye kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bıçakla yaralama anı saniye saniye kamerada

Samsun'da bir gencin bıçaklı saldırıya uğraması saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis tarafından yakalanan bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir gencin bıçaklı saldırıya uğraması saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis tarafından yakalanan bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.S., hastanelik oldu. Yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı. Bıçaklanma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri bıçaklı saldırıyı gerçekleştirilen 20 yaşındaki V.Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan V.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren V.Ö. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Bıçakla yaralama anı saniye saniye kamerada

Bıçakla yaralama anı saniye saniye kamerada

Bıçakla yaralama anı saniye saniye kamerada

Bıçakla yaralama anı saniye saniye kamerada

Bıçakla yaralama anı saniye saniye kamerada

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