BEYTAŞ BEYKOZ BELEDİYESİ HALK PAZARLARI T.A.Ş PERSONEL İŞE ALIM İLANI - Haberler
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BEYTAŞ BEYKOZ BELEDİYESİ HALK PAZARLARI T.A.Ş PERSONEL İŞE ALIM İLANI

Habermetre - Haberler | Toplum
BEYTAŞ BEYKOZ BELEDİYESİ HALK PAZARLARI T.A.Ş PERSONEL İŞE ALIM İLANI

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi BEYTAŞ BEYKOZ BELEDİYESİ HALK PAZARLARI T. A. Ş PERSONEL İŞE ALIM İLANI Başkanlığımıza hizmet sunmak üzere Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T. A. Ş tarafından alımı yapılacak olan personel alımına ilişkin ilan metni ekte yer almaktadır.

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

BEYTAŞ BEYKOZ BELEDİYESİ HALK PAZARLARI T. A. Ş PERSONEL İŞE ALIM İLANI

Başkanlığımıza hizmet sunmak üzere Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T. A. Ş tarafından alımı yapılacak olan personel alımına ilişkin ilan metni ekte yer almaktadır.

Başvurular 13. 10. 2021 -15. 10. 2021 Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T. A. Ş'nin Çubuklu Mah. Vatan Cad. No: 71 Kavacık Yaşam Merkezi Beykoz- İstanbul adresine yapılacaktır.

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Haber: BEYTAŞ BEYKOZ BELEDİYESİ HALK PAZARLARI T.A.Ş PERSONEL İŞE ALIM İLANI - Haberler
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