Beyşehir Gölü'nün nilüfer bahçesi seyir terasından da izlenebilecek - Haberler
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Beyşehir Gölü'nün nilüfer bahçesi seyir terasından da izlenebilecek

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir Gölü'nün nilüfer bahçesi seyir terasından da izlenebilecek

Beyşehir ilçesinde, göl üzerindeki nilüfer bahçesini görmek isteyenler, kıyıda yapımı tamamlanan seyir terasından da istifade edebilecek.

ÇİFTLİK, NİĞDE (AA) - Beyşehir ilçesinde, göl üzerindeki nilüfer bahçesini görmek isteyenler, kıyıda yapımı tamamlanan seyir terasından da istifade edebilecek.

Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki görenleri büyüleyen nilüfer bahçesi, göle tekneyle açılmadan da kıyılardan görülebilecek.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği tarafından göle kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi'nde, balıkçı limanı yakınlarında yapımını başlattığı seyir terası tamamlandı.

Beyşehir Gölü'nde nilüfer bahçesine teknesiyle turlar düzenleyen İbrahim Erdoğan, Çiftlik Mahallesi'nin göl kıyısında yapılan seyir kulesinden de bölgeye gelen ziyaretçilerin göl açıklarındaki nilüfer bahçesini görüp izleyebileceğini belirtti.

Seyir kulesinin yapımının bittiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3-4 yıl önce, buradaki nilüfer bahçesinin varlığından dolayı buraya bir seyir kulesi yapılmasına ilişkin müracaatımız olmuştu. Sağ olsun talebimizi değerlendirdiler ve bir süre önce başlayan çalışmalar bitti. Artık buraya gelenler, ziyaretçilerimiz göl açıklarındaki nilüfer bahçesini yüksekten görme imkanına sahip olacaklar. Sadece nilüfer bahçesi değil bu kuleden Beyşehir'in dünyaca ünlü gün batımı, balıkçılık faaliyetleri, doğadaki kuş varlığı da izlenip gözlenebilecek. Yetkililere bu hizmetinden dolayı yöre sakinleri olarak çok teşekkür ediyoruz."

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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