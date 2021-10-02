Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısında sazlık yangını - Haberler
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Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısında sazlık yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısında sazlık yangını Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyılarındaki sazlıklar alevlere teslim oldu.

KONYA (İHA) - Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısında sazlık yangını

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyılarındaki sazlıklar alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, aynı zamanda milli park olan Beyşehir Gölü'nün Soğla mevkisindeki kıyılarında bulunan, yüzlerce su kuşu ve yaban hayvanları ile canlılara yaşam alanı olan sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, alanın balçık ve bataklık olması dolayısıyla kıyılara giremeyince yangına müdahale edilemedi. Çok sayıda besihanenin de bulunduğu, yerleşim merkezine uzak mesafedeki alan yakınlarında beslenen çok sayıda büyük ve küçük baş hayvan da yer alırken, itfaiye ekipleri sık sık geldikleri yangını kontrol ve takip altında bulunduruyor. Yangının rüzgarın da şiddetini kesmesinin ardından kendiliğinden sönmesi bekleniyor. Gökyüzünü kaplayan dumanların hakim olduğu sazlık alanda, rüzgarın da şiddetiyle zaman zaman yükselen alevler dikkat çekiyor.

Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısında sazlık yangını

Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısında sazlık yangını

Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısında sazlık yangını

Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısında sazlık yangını

Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısında sazlık yangını

Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısında sazlık yangını

Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısında sazlık yangını

Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısında sazlık yangını

Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısında sazlık yangını

Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısında sazlık yangını

Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısında sazlık yangını
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Haber: Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısında sazlık yangını - Haberler
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