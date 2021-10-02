Beyşehir'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı - Haberler
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Beyşehir'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yağlık ayçiçeği hasadına başlandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yağlık ayçiçeği hasadına başlandı.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, ayçiçeği hasadının yapıldığı alanlarda incelemede bulundu.

Teknik ekipleriyle Kayabaşı Mahallesi'ndeki arazide çiftçilerle bir araya gelen Kaya, bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu dileğinde bulundu.

Üreticilere ülke ve bölge ekonomisine verdikleri destekten dolayı teşekkür de eden Kaya, "İlçemizde 2021'de yaklaşık 750 dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi yapılmıştır. Yaklaşık bu ekim alanlarından da tahmini olarak 150 ile 200 ton arasında ürün beklemekteyiz. Yağlık ayçiçeği ekilişinin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğine inanıyoruz. Çiftçilerimizin önümüzdeki yıllarda yağlık ayçiçeğini alternatif ürün olarak arazilerinde ekim yapmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Özellikle Kayabaşı ve Bayavşar mahallerindeki çiftçiler, verimden de oldukça memnun kaldıklarını dile getirdi.

Beyşehir'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Beyşehir'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Beyşehir'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Beyşehir'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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