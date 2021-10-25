Beyşehir'de üniversite öğrencileri hem çevre temizliği yaptı, hem kaynaştı

Beyşehir'in Huğlu Mahallesi'nde bulunan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu'nda öğrenime başlayan öğrenciler, katıldıkları etkinlikte hem tanışıp birbiriyle kaynaştı, hem de herkese daha temiz bir çevre ve doğa mesajı verdi.

Huğlu Meslek Yüksekokulu ile Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Sağlık-Güvenlik-Çevre Birimi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe, iş sağlığı ve güvenliği bölümünde öğrenim gören üniversiteli öğrenciler katıldı.

Öğrenciler, proje kapsamında yüksekokul hizmet binası ile silah fabrikası arasında yer alan ormanlık alanda gördükleri çöp ve atıkları topladı.

Etkinlik çerçevesinde ayrıca düzenlenen fabrika gezisine de katılan öğrencilere, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi tarafından yemek ikram edilerek çeşitli hediyeler verildi.

Huğlu Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ahmet Demirci, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği bölümünde yer alan öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamanın yanı sıra, toplumsal bir mesele olan doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Beyşehir ilçemizde devam eden 'en güzeli, en temiz Beyşehir' projesi kapsamında da etkinliğimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimize böyle bir tanışma partisi yapacağımızı ilk söylediğimde yadırgamışlardı. Ama şimdi mutlu ve güleryüzlü olduklarını görmek harika. Ayrıca öğrencilerimiz etkinlik içerisinde kooperatifte yapılan müthiş iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını da görmüş oldu."