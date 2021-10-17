Beyşehir'de samanlık yangını paniğe yol açtı

Beyşehir'de bir besihanenin samanlık bölümünde çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Hacıakif Mahallesi, yeni çevre yolu yakınlarında bulunan bir besihanede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, samanların bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale etti.

Yangın bitişiğindeki ahırlara ve besihanede bulunan büyükbaş hayvanlara zarar vermeden uzun uğraşların ardından kontrol altına alındı. Ekipler, samanlıkta uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırırken, elektrik kontağından çıkma ihtimali üzerinde duruluyor.