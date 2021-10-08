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Beyşehir'de okul servis araçları denetlendi

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'de okul servis araçları denetlendi

Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren öğrenci servis araçları denetlendi.

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren öğrenci servis araçları denetlendi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçedeki servis araçlarını öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okula gidip gelmeleri amacıyla denetledi.

Yapılan uygulamada 80 aracın genel kurallara uygunluk kontrolleri yapıldı, araçların genel fiziki durumu incelendi. Araçların yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı denetlendi.

Beyşehir'de okul servis araçları denetlendi

Beyşehir'de okul servis araçları denetlendi

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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