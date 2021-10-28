Beyşehir'de jandarmanın yol kontrolünde sürücü koltuğunun altından ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyşehir'de jandarmanın yol kontrolünde sürücü koltuğunun altından ruhsatsız tabanca ele geçirildi

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'de jandarmanın yol kontrolünde sürücü koltuğunun altından ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolü sırasında bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolü sırasında bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çiftlik Mahallesi'nde yaptığı yol kontrolü esnasında, N.A.'ya ait otomobil durdurdu.

Şüphe üzerine araçta yapılan aramada sürücü koltuğunun altında bir adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 adet farklı çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi.

Silah ve mühimmatlara el koyan ekiplerin, şüpheli sürücü hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefetten hakkında işlem başlatıldı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
Belediyeden 'köpeklerin diri diri gömüldüğü' iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük

Belediyeden "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük

 Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtarılmıştı, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtarılmıştı, balkondan düşerek hayatını kaybetti

 'Arabam çizildi, niye bakmadın' diye bağırdığı kapıcıyı bıçaklayarak öldürdü

"Arabam çizildi, niye bakmadın" diye bağırdığı kapıcıyı bıçaklayarak öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title