Beyşehir'de İHH'nın

Beyşehir ilçesinde düzenlenen "hayallerini çiz" etkinliğine katılan öğrenciler eğlendi.

İnsani Yardım Vakfı ( İhh ) Beyşehir Temsilciliği tarafından Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe aileleriyle birlikte katılan minik öğrenciler, hayallerini çizdi.

Taş boyama, resim boyamanın yanı sıra palyaço ve çeşitli oyun ve ilgi çekici yarışmaların da düzenlendiği etkinlikte öğrenciler aileleriyle birlikte neşe dolu vakit geçirdi.

İHH Beyşehir Temsilcisi Lokman Öksüz, etkinlik kapsamında aynı alanda açılan hayır çarşısında elde edilen gelirin Afrika ülkelerinden Mali'de açılacak olan ve bir süre önce vefat eden vazife malulü Beyşehirli polis memuru Adem Özcan'ın adını verdikleri su kuyusunu açmak için kullanılacağını kaydetti.