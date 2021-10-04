Beyşehir'de cipslik patates hasadı başladı

AFYON (AA) - Cipslik patatesin son yıllarda önemli üretim merkezi haline gelen Beyşehir ilçesinde, Ekim ayının gelmesiyle birlikte ürün hasadına da başlandı.

Patates ekiminin yapıldığı alanlarda tarım işçileri tarafından toplanan patatesler, gönderileceği merkezlere gitmek üzere kamyonlara yükleniyor.

Beyşehirli patates üreticisi Edip Şam, Beyşehir'de yaklaşık 7 yıldır cipslik patates ekimi yaptığını, tarlasında yetişen patatesleri Afyon iline gönderdiğini belirtti.

Beyşehir'de yaklaşık 50 dekarlık alanda ürün ekimi yaptıklarını anlatan Şam, şunları kaydetti:

"Bu sene yaşanan kuraklığa rağmen ürünümüzde verim yine de iyi sayılır. Kuraklık tabii ki herkes gibi bizi de etkiledi. Daha önceki yıllarda dekardan 10-11 tona yakın ürün alırken, şimdi artık bu verim daha da az olmaya başladı. Bu sene dekardan 4 ve 4,5 ton arasında değişen ürün elde ettik. İklimlerden mi, patates tohumlarından mı bilemiyoruz. Ürünümüzü Sarıöz kanalından aldığımız suyla yağmurlama yöntemiyle suladık. Kanaldan suyun yeterli olmadığı yerlerde ise sondaj sularından istifade ettik ama bu sene kuraklıktan çok etkilendik."

Şam, Ekim ayının gelmesiyle birlikte tarlalarda hasat döneminin başladığını, ancak bugünlerde arazilerde çalıştıracak tarım işçisi bulabilmenin de zor hale geldiğini vurgulayarak, "İşçi sorunumuz da var bu sene. Bulmakta zorlanıyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli, bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.