Beyşehir'de

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, "Gençlik Projeleri" kapsamında Anadolu Gençlik Derneğince (AGD), "AGD Kitap Kahve" açıldı.

Açılış programında konuşan AGD Konya Şubesi Başkanı Ceylani Kılıç, ilçenin en güzel yerinde en güzel mekanını hazırlayıp gençliğin hizmetine sunanlara teşekkür etti.

Mekanın gençlerle dolacağına inandığını vurgulayan Kılıç, "AGD'nin milli manevi değerlerine bağlı, sevdası Türkiye olan, vatan millet aşkıyla yanan, anne ve babasına saygılı, topluma faydalı bir insan yetiştirme amacıyla kurulmuş olan yaklaşık 50 yıldır faaliyette olan, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük gençlik teşkilatı. Dernek olarak topluma faydalı insan yetiştirmenin yanı sıra, gençliğin elinden tutma, mağdur ve mazlum insanlara yardım etme noktasında da faaliyetler yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

AGD Beyşehir Şube Başkanı Hasan Uzun ise projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Okumanın öneminin her yerde anlatıldığını belirten Uzun, şöyle konuştu:

"Okuyan insan gök yüzüne baktığında kainatın yaratılışını fark eder, okumak farkında olmaktır. Bunu hepimiz biliriz, herkes kitap okumanın önemini, güzel olduğunu bilir, her yerde konuşulur. Tabi ki uygulama noktasında elhamdülillah ülkemizde belli bir orandayız, ben çok olumsuz konuşmak istemiyorum ümit varız ve ümit verici bir tablo var. Ama neyi okumalı, bu noktada insanlara yol gösterecek belki mekanlara, insanlara, kuruluşlara, projelere ihtiyaç vardı, biz de bu projeyi gerçekleştirerek buna hizmet edeceğimizi düşünüyoruz."

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla "AGD Kitap Kahve" hizmete açıldı.