Beyşehir'de 29 Ekim Bayramı kutlamaları
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.
Cumhuriyet bayramı dolayısıyla ilçe protokolü anıt alanında düzenlenen çelenk töreninde bir araya geldi.
Beyşehir Kaymakamlığı ve İlçe Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtı'na çelenklerinin bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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