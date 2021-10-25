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BEYŞEHİR BELEDİYESPOR YENİ SEZONA HAZIR

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BEYŞEHİR BELEDİYESPOR YENİ SEZONA HAZIR

Konya 1. Amatör Küme'sindeki Beyşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlık müsabakaları kapsamında Yalvaçspor'u konuk etti.

ISPARTA (Habermetre) - Konya 1. Amatör Küme'sindeki Beyşehir Belediye spor, yeni sezon hazırlık müsabakaları kapsamında Yalvaçspor'u konuk etti.

75'nci Yıl Cumhuriyet Stadyumu'ndaki hazırlık maçında Isparta'nın amatör lig takımlarından olan Yalvaçspor'u konuk eden mavi-beyazlılar, mücadeleci oyun sergileyerek rakibini 1-0 mağlup etti. Beyşehir Belediyespor yeni sezon hazırlık maçlarında gösterdiği performans ile taraftarlarına ümit verdi. Beyşehir Belediyespor antrenörü Ali Karabacak, müsabakanın ardından yaptığı paylaşımda, müsabakanın tüm takım adına çok faydalı olduğuna inandığını dile getirerek, "Tüm oyuncularımı üst düzey mücadelelerinden dolayı tebrik ediyor. Yalvaç spor kulübü oyuncularına yönetimine ve teknik ekibine de teşekkür ediyorum. "ifadelerine yer verdi.

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