BEYŞEHİR BELEDİYESİNDEN ESKİ HALİ YENİ HALİ FOTOĞRAF UYGULAMASI

Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri için eski hali ve yeni hali fotoğraf uygulamasına başladı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşlara sosyal mesaj vermek amacıyla ilçe genelinde yaptıkları temizleme çalışmalarına farklı bir boyut kazandırdı. Ekipler, mıntıka alanlarında temizlik çalışmaları öncesi kirli hallerini, daha sonra ise temiz hallerinin fotoğraflarını çekiyor. Yeni başlatılan uygulamayla amacın daha temiz bir Beyşehir olduğunu vurgulamak isteyen Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada; "İlçe genelindeki temizlik çalışmalarımız gece gündüz aralıksız devam ediyor. Yaptığımız çalışmalardan farkı bir renk katmak istedik. Vatandaşlarımıza ekiplerimizin mıntıka bölgelerindeki çalışmaların eski ve yeni hallerini çekerek sosyal mesaj vermek ve farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir uygulama başlattık. Amacımız daha temiz bir Beyşehir için hep birlikte şehrimizin temizliğine katkı sunulmasını sağlamak. "

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