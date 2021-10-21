BEYŞEHİR 3. ETAP TOKİ'DE KAT İMZA İŞLEMLERİ BAŞLIYOR

TOKİ idaresi ve Beyşehir Belediyesi işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen Beyşehir Küçükavşar 3. Etap Toplu Konut Projesinin 317 adet konutun imzalatma işlemleri başlıyor.

Yapılan proje kapsamında 317 adet konuttan 288 hak sahibi olan vatandaşlar ile 25 Ekim - 19 Kasım tarihleri arasında Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama işlemlerine başlanacaktır. Bu çerçevede kura sonucu belirlenen 2+1 daireler ve 3+1 dairelerin ödeme talimat tabloları Beyşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü ilan tablosuna asılacaktır. Vatandaşlarımız belediyemizdeki ilan panosundan taksit ve peşin ödeme planlamalarını takip edebilirler. BAŞKANIMIZ BAYINDIR, "ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN" Beyşehir Küçükavşar Mahallesi 3. Etap Toplu Konut Projesinde sona doğru gelindiğini aktaran Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkanımız Bayındır, "Küçükavşar Mahallesinde 3. Etap Toplu Konut Projesi bitmek üzere, yapılan projede 317 adet konuttan 288 hak sahibi olan hemşehrilerimize 25 Ekim - 19 Kasım tarihleri arasında evlerinin satış sözleşmesi imza işlemlerine başlanacaktır. Geriye kalan 29 konutun ise tekrar kura yoluyla hak sahiplerini bulacağı açıklanmıştır. Kurada hak sahibi olan tüm hemşehrimize yeni yuvalarında sağlık, huzur, afiyet dilerim. Rabbim ödemelerinde kolaylık getirsin. 3. Etap TOKİ Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

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