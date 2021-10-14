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Beyrut'taki olaylar Lübnan'ı yeni bir krizle karşı karşıya bıraktı

AA / Wassim Samih Seifeddine - Haberler | Güncel
Beyrut'taki olaylar Lübnan'ı yeni bir krizle karşı karşıya bıraktı

Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayına yürüdüğü sırada ateş açılmasıyla başlayan olaylar ülkeyi yeni bir krizin içine sürükledi.

Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayına yürüdüğü sırada ateş açılmasıyla başlayan olaylar ülkeyi yeni bir krizin içine sürükledi.

Hizbullah'a yakın kesimler, yargının bağımsız olmadığını iddia edip Bitar'ın görevden alınmasını talep ederken, bazıları da 6 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda soruşturmanın seyrine engel olmak isteyenlerin parmağı olduğu görüşünde.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen siyasi analist Faysal Abdussatir, AA muhabirine yaptığı açıklama, başta Hizbullah olmak üzere pek çok siyasi kesimin, bu tehlikeli durumla ilgili daha önce uyarıda bulunduğunu söyledi.

Abdussatir, gösteriye katılanların, Bitar'ın kararlarına barışçıl yollarla itiraz etme haklarının olduğunu ifade etti.

Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Semir Caca'nın 13 Ekim'de bir televizyon kanalına yaptığı, "yargıdan yana olduğu ve soruşturma hakiminin, baskıyla görevden alınmasını kabul etmeyeceği" yönündeki konuşmasına atıfta bulunan Abdussatir, "Yargının bağımsızlığı sloganı altında kendi kanaatlerini dayatmaya çalışanlar var." dedi.

Beyrut'ta yaşanan olayların ardından Emel Hareketi ile Hizbullah'ın yaptıkları ortak yazılı açıklamada sükünet çağrısı yaptıklarını anımsatan Abdussatir, bu çağrının iyi niyet göstergesi olduğunu ifade etti.

Abdussatir, Hizbullah'ın, Bitar'ın aldığı kararlara itiraz etmeye devam edeceğini vurguladı.

Güçlü Cumhuriyet Bloku Milletvekili Vehbi Katişa ise Beyrut Limanı patlamasında suçlananların, soruşturmanın sonuca ulaşmasını istemediğini ve adaletin seyrine engel olmak için de bu olayları çıkardıklarını savundu.

Şii Emel Hareketinden milletvekili Ali Hasan Halil'in, "soruşturmanın gidişatında bir değişiklik olmaması durumunda siyasi gerilimin ötesinde başka gerilimlerin yaşanacağı" yönündeki sözlerini hatırlatan Katişa, "Soruşturma kapsamında suçlanan kişilerin oluşan güvenlik zafiyetinde menfaatleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Bitar'ın görevden alınması talebiyle bugün Beyrut Adalet Sarayına yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Hizbullah ve Şii Emel Hareketi, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine, "destekçilerine ateş açanların yakalanması" çağrısında bulunmuştu.

Ordu, halka "Beyrut'taki çatışma bölgelerini boşaltma" çağrısı yaparak sivilleri koruma önlemleri aldı, ancak başkent sokaklarında endişe dağılmış değil.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı, 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Şii eski bakanlar, hakim Bitar'ı "fitne çıkarmakla" suçluyor

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Şii eski bakanlar Halil ve Zuaytir, Bitar'ı "Beyrut Limanı patlamasıyla ilgisi olmayan isimleri suçlayarak fitne çıkarmakla" suçluyor.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

AA / Wassim Samih Seifeddine - Son Dakika Haberleri
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