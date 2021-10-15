Beyrut'ta Protestolar Can Aldı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Hizbullah ve müttefik Emel Hareketi'nin düzenlediği protestolarda kan aktı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Hizbullah ve müttefik Emel Hareketi'nin düzenlediği protestolarda kan aktı. Protestocular, geçen yıl limanda yaşanan büyük patlamayı soruşturan yargıcın görevinden alınmasını talep ediyordu
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Türkiye, Beyrut'taki olaylara ilişkin taraflara itidal çağrısı yaptı
Son dakika haber... Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 3 ölü, 20 yaralı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı...