Beypazarıspor Bey Maviler Taraftar Grubundan Kaymakamımıza Ziyaret

Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Beypazarıspor Spor Kulübü Bey Maviler Taraftar Grubu heyetini makamında kabul etti. Beypazarıspor Kulübü Bey Maviler Taraftar Grubu Başkanı İlker ASAN ve yönetimini kabul ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakamımız yeni sezonda Beypazarıspor 'a başarılar dileyerek ziyaretlerinden dolayı da Beypazarıspor Spor Kulübü Bey Maviler Taraftar Grubuna teşekkür etti.

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