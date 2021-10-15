Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi Açıklaması - Haberler
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Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi Açıklaması

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi Açıklaması

Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yarın bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yarın bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Cumartesi günü Kurtuluş Mahallesinin bir bölümü ile Kurtuluş sakak ile Ünal Geredelioğlu sokaklara 09.40 ile 17.00 saatleri arasında, Nallıhan ilçesindeki Hacıbey Mahallesine ise 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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