Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi Açıklaması

Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yarın bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Cumartesi günü Kurtuluş Mahallesinin bir bölümü ile Kurtuluş sakak ile Ünal Geredelioğlu sokaklara 09.40 ile 17.00 saatleri arasında, Nallıhan ilçesindeki Hacıbey Mahallesine ise 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.