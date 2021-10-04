Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi uygulanacak

Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 5 Ekim Salı günü ilçenin Hacıkara Mahallesi Saray Küme evler ile Dereli Mahallesine 10.00 ile 17.00 saatleri arasında arıza onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolaysıyla enerji verilemeyeceği belirtildi.