Beypazarı'nda UNESCO değerlendirme toplantısı yapıldı

ANKARA (AA) - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Ankara'nın Beypazarı ilçesinde UNESCO değerlendirme toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığından Dr. Şule Kılıç Yıldız, bilgilendirmede bulundu.

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçenin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde dahil oldukları için memnun olduklarını kaydetti.

Toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.