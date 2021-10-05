Beypazarı'nda inşaatlardan hırsızlık yapan kişi yakalanarak tutuklandı
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda düzenlenen operasyonda yakalanan hırsızlık zanlısı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Beypazarı'nda düzenlenen operasyonda yakalanan hırsızlık zanlısı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
İlçe genelindeki bazı inşaatlardan malzeme çalındığı ihbarı üzerine soruşturma yürüten Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu B.E.V'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının ifadesinde uyuşturucu alabilmek için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.
Farklı suçlardan da kaydı bulunduğu belirlenen B.E.V, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri