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Beypazarı'nda hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda hırsızlık şüphelisi yakalandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir dükkandan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir dükkandan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Gümüşçüler Çarşısındaki bir dükkandan hırsızlık yaptığı belirlenen F.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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