Beypazarı'nda elektrik kesintisi uygulanacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı'nda elektrik kesintisi uygulanacak

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda elektrik kesintisi uygulanacak

Beypazarı ilçesinde 2'sı kırsal 3 mahallede yarın elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Beypazarı ilçesinde 2'sı kırsal 3 mahallede yarın elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ile "Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışması" dolaysıyla yarın Kurtuluş Mahallesindeki Ünal Geredelioğlu Sokakta 10.00 ile 18.00 saatleri arasında, Karaşar Mahallesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Dibekören Mahallesinde ise 09.30 ile 17.30 saatleri arasında enerji verilemeyeceği belirtildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
Mikroçip üretim devi TSMC Japonya'da fabrika kuracak

Mikroçip üretim devi TSMC Japonya'da fabrika kuracak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler