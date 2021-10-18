Beypazarı'nda elektrik kesintisi uygulanacak

Beypazarı ilçesinde 2'sı kırsal 3 mahallede yarın elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ile "Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışması" dolaysıyla yarın Kurtuluş Mahallesindeki Ünal Geredelioğlu Sokakta 10.00 ile 18.00 saatleri arasında, Karaşar Mahallesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Dibekören Mahallesinde ise 09.30 ile 17.30 saatleri arasında enerji verilemeyeceği belirtildi.