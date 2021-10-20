Beypazarı'nda belediyenin bahçesinden yüksek verim alındı

Beypazarı ilçesinde Belediye tarafından oluşturulan 130 dönümlük bahçede çok sayıda sebze ve meyve yetiştiriliyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, belediyenin kurduğu örnek meyve bahçesinde bu yıl hasat rekoru kırıldığını 50 ton dolayında elma topladıklarını söyledi.

Oluşturulan bahçede, tohum eleme, seralar ile meyve ve sebzelerin bulunduğunu belirten Kaplan, "Burasını 5 yıl öncesi çiftçiye örnek olması kurduk. Şu an meyvelerini almaya başladık. Bu yılda hasadın sonuna geldik. Bu yıl 50 ton civarında elma hasadı yapıldı. Birçok meyve çeşidini örnekleme yaptık." dedi.

Ürünlerin çoğunu sosyal yardım olarak ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını anlatan Kaplan,"Ziyaretimize gelen Ankara'daki ve diğer yerlerdeki dostlarımıza birçok ikramlarda bulunduk. Bahçemizi ilçedeki tüm resmi dairelere tanıtmış olduk. Ayrıca ilçede çiftçilikle uğraşan birçok vatandaşa da burasını gösterdik. Böylesi güzel bir projeye ev sahipliği yapmak, sahip olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Ayrıca burada 5 çeşit üzüm denedik ve çok güzel verim aldık." diye konuştu.