Beypazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çeşitli aktivitelerle başladı.

Beypazarı İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve organize edilen kutlamalar çerçevesinde, bisiklet sürüşü, 3x3 Streetball ve satranç turnuvası etkinlikleri yapıldı.

İlçe Kaymakamı Oktay Erdoğan ve Belediye Başkanı Tuncay Kaplan'ın start verdiği bisiklet sürüşü, tarihi Taş Mektep önünden başlayıp Milli Egemenlik Caddesi ve Hamzalar Mahallesi geçilerek yeni kaymakamlık binası önünde son buldu.

Bir bisikletli tarafından taşınan Türk bayrağı Kaymakam Oktay Erdoğan'a sunuldu.

Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı kutlamaları, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 3x3 Streetball turnuvası ve Halk Evi'nde düzenlenen satranç turnuvası ile sürdü.

Yapılan etkinliklerde dereceye giren öğrencilere hediyelerinin 29 Ekim'de verileceği belirtildi.