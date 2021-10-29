Beypazarı Kaymakamlığından ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı - Haberler
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Beypazarı Kaymakamlığından ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı Kaymakamlığından ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Vakıf Müdürü Alaettin Biçen, yaptığı açıklamada, ilçedeki ailelere yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, kaymakamlık aşevinde pişirilen yemeklerin ihtiyaç sahiplerine servis edildiğini söyledi.

Biçen, "Aşevinde pişirilen yemekler, ekipler tarafından sefertasları içinde evlere kadar götürülerek teslim ediliyor. Bu çalışmayla 400 aileye sıcak yemek servisi hizmeti veriyoruz." dedi.

Beypazarı Kaymakamlığından ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

Beypazarı Kaymakamlığından ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

Beypazarı Kaymakamlığından ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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