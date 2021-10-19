Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'dan İlçe Ziraat Odası'na ziyaret

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, İlçe Ziraat Odası'na ziyarette bulundu.

Erdoğan, ziyarette, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ile ilçe tarımı üzerine konuştuklarını söyledi.

Beypazarı'nın verimli tarım topraklarına sahip bir ilçe olduğunu belirten Erdoğan, "Ziyaretimizde, Beypazarı tarımı, tarım ürünleri ile en çok üretilen ürünler, sebzeler üzerine konuştuk. Elbirliğiyle daha neler yapabiliriz düşüncesiyle birçok konuyu ele aldık." dedi.

İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerine Beypazarı'nda yetişen sebzelerden gönderildiğini vurgulayan Erdoğan, "Beypazarı oldukça verimli tarım arazilerine sahip. Havuç'ta Türkiye ikincisi, Aysberg marulda Türkiye birincisi." diye konuştu.

Ateş de Erdoğan ile birçok konuyu ele alıp değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade etti.