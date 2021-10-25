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Beypazarı ilçesinde elektrik kesintisi

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı ilçesinde elektrik kesintisi

Beypazarı ilçesinde 27 Ekim Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Beypazarı ilçesinde 27 Ekim Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 27 Ekim Çarşamba günü mahallelerden Mençeler ve Batça'ya 09.30-17.30, Saray, Köseler, Kerbanlar, Karacaören, Haydarlar, Dibekören, Yiğerler, Uşakgöl, Sopçalan, Kuyumcutekke ve Kozalan'a 09.30-11.30, Tacettin Oymağağaç ve Dikme'ye 14.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.???????

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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