Beypazari Belediyesi Genclik Spor Yönetiminden Kaymakamımıza Ziyaret - Haberler
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Beypazari Belediyesi Genclik Spor Yönetiminden Kaymakamımıza Ziyaret

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Beypazari Belediyesi Genclik Spor Yönetiminden Kaymakamımıza Ziyaret

Beypazari Belediyesi Genclik Spor Başkanı Sayın Özgür BEDİZ ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Beypazari Belediyesi Genclik Spor Başkanı Sayın Özgür BEDİZ ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Sohbet havasında geçen ziyarette Beypazari Belediyesi Genclik Spor hakkında Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN'a bilgiler veren Başkan Bediz, kulübün faaliyetlerinden bahsetti.

Ziyaretlerinden dolayı Beypazari Belediyesi Genclik Spor Başkanı Özgür BEDİZ ve yönetimine teşekkürlerini ileten Kaymakamımız, ilçede sporun her türlü dalını destekleyeceklerini dile getirdi.

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Haber: Beypazari Belediyesi Genclik Spor Yönetiminden Kaymakamımıza Ziyaret - Haberler
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