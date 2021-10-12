Beypazarı Adliyesinde Görevli Hakimlerden Kaymakamımıza Ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı Adliyesinde Görevli Hakimlerden Kaymakamımıza Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Beypazarı Adliyesinde Görevli Hakimlerden Kaymakamımıza Ziyaret

Beypazarı Adliyesinde görevli Asliye Ceza Hakimi Sayın Çiğdem TURAN, Sulh Hukuk Hakimi Mehmet TUZ ve Asliye Hukuk Hakimi Mahmut Cemil DOĞANÖZ, Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek görevinde başarılar dilediler.

Beypazarı Adliyesinde görevli Asliye Ceza Hakimi Sayın Çiğdem TURAN, Sulh Hukuk Hakimi Mehmet TUZ ve Asliye Hukuk Hakimi Mahmut Cemil DOĞANÖZ, Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek görevinde başarılar dilediler. İlçe Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Asliye Ceza Hakimi Sayın Çiğdem TURAN, Sulh Hukuk Hakimi Mehmet TUZ ve Asliye Hukuk Hakimi Mahmut Cemil DOĞANÖZ'ün kendisine yapmış olduğu ziyaretten memnuniyetini dile getirirken kendilerine ziyaret için teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Seren Serengil Okan Bayülgen Müslüm Gürses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beypazarı Adliyesinde Görevli Hakimlerden Kaymakamımıza Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 00:00:58. #1.13#