Beypazarı Adliyesinde Görevli Hakimlerden Kaymakamımıza Ziyaret

Beypazarı Adliyesinde görevli Asliye Ceza Hakimi Sayın Çiğdem TURAN, Sulh Hukuk Hakimi Mehmet TUZ ve Asliye Hukuk Hakimi Mahmut Cemil DOĞANÖZ, Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek görevinde başarılar dilediler. İlçe Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Asliye Ceza Hakimi Sayın Çiğdem TURAN, Sulh Hukuk Hakimi Mehmet TUZ ve Asliye Hukuk Hakimi Mahmut Cemil DOĞANÖZ'ün kendisine yapmış olduğu ziyaretten memnuniyetini dile getirirken kendilerine ziyaret için teşekkür etti.

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