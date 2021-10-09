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Beyond Gaming oyuncusu Maoan bahis yüzünden soruşturma altında!

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Beyond Gaming oyuncusu Maoan bahis yüzünden soruşturma altında!

Dün Galatasaray Espor'u 3-2 mağlup eden Beyond Gaming oyuncusu Maoan'ın adı bahis ile anılıyor!

8 Ekim Cuma günü Galatasaray Espor karşısında 3-2'lik bir skor ile galibiyete ulaşarak grup aşamasına bir adım daha yaklaşan fakat bugün, yani 9 Ekim günü Hanwha Life Esports karşısında 3-0 mağlup olarak etkinliğe veda eden Beyond Gaming takımının orta koridor oyuncusu Chien "Maoan" Mao-An'ın adı yasadışı kumar ile anılıyor!

9 Ekim Cumartesi gününün ilk saatlerinde Lol Esports'un Operasyon Direktörü Tom Martell tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Tayvanlı oyuncu Maoan 2021 Dünya Şampiyonası Kural Seti'nde yer alan 9.3 sayılı "Hiçbir takım oyuncusu veya yetkilisi herhangi bir WCE oyununun, karşılaşmasının veya turnuvasının herhangi bir sonucu üzerine bahis veya kumar oynamada yer alamaz." kuralını Galatasaray Espor karşılaşması için bir arkadaşına bazı gizli bilgileri vererek ihlal etti.

Tom Martell'ın açıklamasında belirtilene göre Rekabetçi Operasyonlar ekibi oyuncunun bu kuralı ihlal ettiğine dair kesin kanıtlar elde etmesinin üzerine organizasyon yönetimi oyuncunun 2021 Dünya Şampiyonası'nın geri kalanı için askıya alınmasına ve kapsamlı bir soruşturma başlatılmasına karar verdi. Ayrıca bu kapsamlı soruşturma sonucu oyuncunun daha fazla ceza almasının mümkün olduğu detayı da dile getirildi.

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