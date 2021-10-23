Beyoğlu'nda restorana silahlı saldırı: 1'i ağır 5 yaralı - Haberler
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Beyoğlu'nda restorana silahlı saldırı: 1'i ağır 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beyoğlu'nda restorana silahlı saldırı: 1'i ağır 5 yaralı

BEYOĞLU'nda bir restorantta yemek yiyen 4 kişi iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişi ya da kişiler tarafından restorant çıkışı silahlı saldırıya uğradı.

BEYOĞLU'nda bir restorantta yemek yiyen 4 kişi iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişi ya da kişiler tarafından restorant çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1'i ağır 5 kişi yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerine geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, restorantta yemek yiyen 4 kişi, yemek çıkışında aralarında husumet bulunan kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine lüks bir otomobille geldikleri öğrenilen saldırganlar restorana kurşun yağdırdı.

OLAYDA 1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Saldırıda yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken 4 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇLARA ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

Olay yerinde yapılan incelemelerde, restoranın önünde bulunan otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri restoran çevresinde inceleme yaparken silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

- İstanbul
Beyoğlu'nda restorana silahlı saldırı: 1'i ağır 5 yaralı

Beyoğlu'nda restorana silahlı saldırı: 1'i ağır 5 yaralı

Beyoğlu'nda restorana silahlı saldırı: 1'i ağır 5 yaralı

Beyoğlu'nda restorana silahlı saldırı: 1'i ağır 5 yaralı

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