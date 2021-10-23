Beyoğlu'nda restorana silahlı saldırı: 1'i ağır 5 yaralı

Olay yerinde yapılan incelemelerde, restoranın önünde bulunan otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri restoran çevresinde inceleme yaparken silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.