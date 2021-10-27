BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - - Beyoğlu'nda okul servislerine denetim

İSTANBUL - Beyoğlu'nda trafik ekipleri okul servislerine yönelik tam kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Sürücülerin gerekli evrak ve belgeleri incelenerek korona virüs tedbirleri hatırlatıldı.

İstanbul'da trafik ekipleri okul taşıtlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Beyoğlu'nda ekipler, yol kapama noktaları oluşturarak okul servislerini denetledi. Sürücülerin gerekli evrak ve belgeleri incelenerek korona virüs tedbirleri hatırlatıldı. Okul taşıtlarında öğrenci sayısının azami miktarı geçip geçmediği kontrol edilirken servislerde maske ve dezenfektan kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarılar yapıldı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.