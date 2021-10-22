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Beyoğlu'nda kumarhaneye baskın

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Beyoğlu'nda kumarhaneye baskın

BEYOĞLU'nda kumarhaneye düzenlenen baskında 6 kişiye ceza kesildi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda kumarhaneye düzenlenen baskında 6 kişiye ceza kesildi. Kumarhane mühürlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi'nde bulunan kumarhaneye baskın düzenledi. Black Jack ile Rulet masalarının kurulu olduğu mekanda 323 kumar pulu, 2 bin lirası, 52 oyun kağıdı, rulet çarkı, 2 rulet ve poker masası, 8 alkol ele geçirildi. Kumar oynayan 5 şüpheli ile kumarhane sorumlusu olduğu belirtilen M.G. hakkında adli işlem yapıldı. Kumarhane İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.


- İstanbul
Beyoğlu'nda kumarhaneye baskın

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