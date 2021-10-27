BEYOĞLU'NDA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA İLK DURUŞMADA TAHLİYE

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - Mikail BIYIKLI İstanbul, DHA

BEYOĞLU'nda iki ay önce bir eğlence mekanında tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardığı iddiasıyla 4,5 yıla kadar hapsi istenen Kazakistan uyruklu Uluossyn Malgazhdarova hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Bilinçli olarak parmağını ısırmadım diyen Malgazhdarova'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, tutuklu sanık Uluossyn Malgazhdarova ve şikayetçi Cumhur Cengiz hazır bulundu. Duruşmaya Kazakistan Başkonsolosluğu yetkilileri izleyici olarak katıldı.

SAÇIMDAN TUTARAK TEKMELİYORLARDI

Duruşmada tercüman aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanık Uluossyn Malgazhdarova, Olay tarihinde, kulüpte üç arkadaş oturuyorduk. Daha sonra şikayetçi Cumhur Cengiz masamıza geldi. Telefon numaramızı sordu. Kendisine, 'Yanlış yere geldiniz' dedim. Sonra dışarı çıktım. Kulübün dışarıdan fotoğrafını çektim. Sonra lavaboya gidip oradan çıktım. Kulüp girişinde kapıda başka bir güvenlik görevlisi duruyordu. Kumral bir şahıstı, bir şey söylemeden itekledi. Sonra esmer kısa boylu bir adam saçımdan tuttu, yere itekledi. Esmer olan adam yere düştüğümde çantamdan dökülen telefonumu, kimliğimi ve paramı aldı. Telefonumu ayağıyla kırdı. Ayağa kalktığımda neden beni darp ettiğini sordum. Sonra kıvırcık beyaz saçlı bir adam geldi. Yakamdan tuttu ve yüzüme tükürerek yüzüme tokat attı. Sonra bir başka uzun saçlı erkek şahıs geldi. Şahıs küfür etmeye başladı. Darp etmeye başladı. Bu esnada kim olduğunu görmediğim birisi 'Bunu dışarı atın' dedi. Dizlerimin üstünde duruyordum. Saçımdan tutarak darp etmeye devam ediyor, tekmeliyorlardı dedi.

BİLİNÇLİ OLARAK PARMAĞINI ISIRMADIM

Sanık Malgazhdarova yaşanan kargaşa sırasında bir kişinin eliyle ağzından tutup ayağa kaldırmaya çalıştığını belirterek 'Birisi ağzımın kenarlarından tutarak ağzımı açmaya çalışıp beni ayağa kaldırmaya çalıştı. Bu esnada sağ ayağıma da bir tekme geldi. Kafam aşağıya dönük olduğu için şahsı göremedim. Tekrar yere düştüm, tekmelenirken kendimi kaybetmiştim. Bu esnada beni bırakmışlar. Kendime geldiğimde 'Parmak kopmuş' diye sesler duymaya başladım. Daha sonra şikayetçiye benzeyen bir adam geldi. Bana tekme attı ve kendimden geçtim, bayıldım dedi. Eşyalarını almadan gitmeyeceğini söylediğini ve olay yerinde bulunan erkeklerin yardımcı olmayıp küfür ederek Bu Özbek'i gebertin dediğini söyleyen Uluossyn Malgazhdarova, Bilinçli olarak şikayetçinin parmağını ısırmadım. Beni ağzımdan tutup kaldırırken, parmaklar damağıma değiyordu, acıtıyordu. Atılan tekmeyle savruldum, ağzımdaki implant çıktı. Polise ısırdım diye bir şey söylemedim diye konuştu.

BİR BAKTIM PARMAĞIM YOK

Şikayetçi Cumhur Cengiz 8 yıldır gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, olay gecesi sanık ve arkadaşlarının diğer müşterileri rahatsız edecek şekilde davrandıklarının garsonlar tarafından söylenmesi üzerine kadınların yanına giderek eğlencelerine son vermelerini istediğini anlattı. Cengiz, Sarışın olan arkadaşı sanığa ve diğer bayana 'Hadi gidelim? dedi. Sanık tuhaf bir şekilde tekrar gece kulübüne girmeye çalıştı. Tırnaklarını bana doğru tutarak üzerime doğru geliyordu, 'Çekilin geçeceğim? diyordu. Sonra daha da hırçınlaşmaya başladı. Çantasıyla yanımda bulunan Eren isimli güvenlik görevlisine vurdu. Bunu üzerine Eren de ona tokat attı. Ben Eren'e kenara geçmesini söyledim. Sanık, Eren'in kafasına yumruk attı şeklinde konuştu. Sanığı dışarı çıkarmaya çalışırken kendisini yere bıraktığını belirten Cengiz, Üzerinde mini elbise olduğu için çamaşırları görünmeye başladı. Yerden kalkmadı. Eren'e, 'Sen ayaklarından tut. Ben de koltuk altından tutayım, dışarı çıkartalım' dedim. Koltuk altından ben tutuyordum. Sonra dehşete kapıldım. Bir baktım parmağım yok. Şahsı bu şekilde dışarı çıkartırken bir anda sağ el yüzük parmağımın uç kısmının koptuğunu gördüm. O ana kadar bir acı hissetmemiştim. Parmağımı gördüğüm anda sanığı bıraktım. Sanığa iki tokat attım. Telefonumun ışığıyla parmağımın kopan parçasını aradım ve buldum. Hemen hastaneye gittim. Hastaneye gittiğim için benden sonra olanları görmedim. Şikayetçiyim. Bu olay nedeniyle 15 bin TL tedavi masrafım oldu. Bir ay işe gidemedim şeklinde konuştu.

ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Mahkemede tanık olarak ifade veren Gülnazira A. ise Şikayetçi, arkadaşımın ağzını açmaya çalışıyordu. Yanındaki erkek şahıslar da vuruyorlardı. Bu sırada arkadaşımın da şikayetçinin parmağını ısırdığını gördüm ama parmağın koptuğunu bilmiyordum. Ben de parmağın koptuğunu karakolda öğrendim. Ne olursa olsun 3-4 tane kadın o şekilde erkek tarafından dövülmemeliydi dedi. Sanık Uluossyn Malgazhdarova'nın avukatı Nebican Orhan ise müvekkilinin eylemi kasıtlı olarak yapmadığını ve kendini savunurken eylemin gerçekleştiğini söyleyerek tahliyesini talep etti.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süre ve ifadesinin alınmış olması nedeniyle yurt dışına çıkış şeklinde adli kontrol şartıyla sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Uluossyn Malgazhdarova 11 Temmuz 2021 tarihinde iki arkadaşıyla Beyoğlu'ndaki eğlence mekanına gitti. Şüpheli Malgazhdarova ve arkadaşları, burada bir süre eğlenip alkol aldı. Daha sonra Malgazhdarova'nın lavaboya gitti, ancak çıkarken bilinmeyen bir sebeple güvenlik görevlisi Cumhur Cengiz ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa bir süre sonra arbedeye dönüştü. Diğer kişiler de olaya müdahale etti. Arbede sırasında Malgazhdarova'nın güvenlik görevlisi Cumhur Cengiz'in sağ el yüzük parmağını ısırarak kopardı. Bunun üzerine Cumhur Cengiz ve diğer güvenlik görevlileri Serkan K. ve Mehmet Eren P. şüpheli Uluossyn Malgazhdarova'yı dışarı çıkararak mekanın önünde darp ettiler. Olay sonrasında her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. İddianamede, Uluossyn Malgazhdarova'nın Kasten yaralama suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor. Öte yandan Uluossyn Malgazhdarova'nın darbedilmesine ilişkin ayrı bir soruşturma ise sürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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