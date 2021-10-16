Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan eş zamanlı denetimlerde mekanların evrakları tek tek kontrol edildi. Beyoğlu'nda denetim yapılan mekana da sigara yasağından dolayı işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eğlence mekanlarına yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde, eğlence mekanlarında bulunması gereken evraklar tek tek kontrol edildi.

Mekanların kurallara riayet ettiği denetlenirken mekan sahiplerine yönelik uyarılar gerçekleştirildi. Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde polis ekipleri, bir mekana sigara yasağından dolayı cezai işlem uygulandı. Ayrıca mekanın ruhsat belgelerinin de eksik olup olmadığını kontrol etti. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yıllarca 'Hukuk bitirip savcı oldum' diye ailesinden para alan genç, sahte savcı kimliği kullanınca tutuklandı

Yıllarca "Hukuk bitirip savcı oldum" diye ailesinden para alan genç, sahte savcı kimliği kullanınca tutuklandı

 Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa indirim yok! Hakim 'Ders olsun' diyerek 6 yıl hapis cezası verdi

Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa indirim yok! Hakim "Ders olsun" diyerek 6 yıl hapis cezası verdi

 Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi

Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Ali Babacan Koray Aydın Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Tarkan Mustafa Keser Amelia Hamlin
Spor Muslera Sergio Perez Stefan Kuntz Emre Belözoğlu Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Kadir Topbaş Meral Akşener Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 01:45:23. #1.13#