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Beyoğlu'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi

AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
Beyoğlu'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi

Beyoğlu Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenledi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenledi.

Tepebaşı'ndan başlayan yürüyüşe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, milli sporcular, gaziler, dini cemaat temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve esnaf katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan kalabalık, meşalelerle Cumhuriyet Bandosu eşliğinde Galata Kulesi Meydanı'na yürüdü.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Beyoğlu'nda, İstanbul'da, bütün Türkiye'de büyük bir cumhuriyet ile bayram heyecanı ve coşkusu olduğunu belirten Yıldız, "Beyoğlu, farklı inançların, kültürlerin, yaşam tarzlarının olduğu bir yer. Dolayısıyla Beyoğlu'nda bugün sabahtan itibaren hemşehrilerimle bayramlaşıyorum, Cumhuriyet Bayramlarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yıldız, cumhuriyeti hep birlikte kuşanacaklarını ve ilelebet cumhuriyetle beraber yollarına devam edeceklerini vurgulayarak, "Bugün bu coşkuyla buradayız. Yaşasın birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, bayrağımız, vatanımız, devletimiz, cumhuriyetimiz" dedi.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ise etkinlikte bulunduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Galata Kulesi Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ayrıca Anadolu'nun farklı bölgelerinden halk oyunları ve yöresel dans gösterileri sahnelendi.

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri
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