BEYOĞLU'NDA BİR KİŞİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/ BEYOĞLU'nda bir kişi, han girişinde yattığı alanda yanarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset hastane morguna kaldırıldı.

Olay, Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 06.00 sıralarında bir hanın girişinden dumanların çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdükten sonra yerde yanmış insan cesedi buldu. 55 yaşlarında erkeğe ait olan cesedin feci şekilde yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından ceset, cenaze aracına alınarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

"GARİP BİR ABİMİZDİ"Yangını duyarak olay yerine gelen bir esnaf, "Biz de yeni geldik öğrendik. Polislerle görüştük. Yangın çıktığını söylüyorlar. Burada kalan garip bir abimizdi. İnşallah o değildir. Kamera görüntülerinden teşhis edilecek. Teşhis edilemiyor. Ancak girerken kamera görüntülerinden bakılacak. Biz burada esnaf olarak yardım ederdik. Garip biriydi" diye konuştu.

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