BEYOĞLU'NDA 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN

BEYOĞLU'nda 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın çevrede korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın binada hasar meydana geldi.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Örnektepe Mahallesi Mehtap Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çatı katının yandığını görenler, binada oturanları uyararak, itfaiyeye haber verdi. Bina sakinleri, apartmanı tahliye ederken olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Bina sakinleri ise söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Yangın nedeniyle binanın çatı katı ile çatısında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni, itfaiyenin incelemeleri sonucu belirlenecek.