Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 'Mirasın İzinde'

BEYOĞLU, İSTANBUL (Bültenler) - Taksim Camii Kültür Merkezi'nde, 30 Ekim Cumartesi günü, saat 15.00'te, Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan'ın konuşması ile başlayacak olan "Mirasın İzinde" programı, Taksim Camii İslam, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ziya Altan Elmas'ın konuşmasıyla sürecek. Ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmalarıyla Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılışı yapılacak.

Sergiler, atölyeler, söyleşiler…

Cahide Erel, Günseli Kato, Gürcan Mavili, Hikmet Barutçugil, Mehmet Koçer, Savaş Çevik, Semih İrteş ve Şehnaz Biçer gibi geleneksel sanatların usta isimlerinin, geleneksel sanatlardan hat, ebru, tezhip, minyatür, çini, seramik, cilt ve kalemişi kullanılarak biçimlendirdiği eserleri Geleneğin Küpleri Sergisi'nde sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

Geleneksel Sanatlar Derneği'nin katkıları ile gerçekleşecek etkinlikler arasında Taksim Camii Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek Selçuklu Sergisi, Taksim Camii Maksem girişinde gerçekleşecek Hû Heykeli ve İslam Mimarisinde Cami fotoğrafları sergileri yer alacak.

Sanatçı Levent Karaduman'ın 230 cm boyunda tamamen el işçiliğiyle, HÛ kelimesi merkezinde ürettiği eser; geleneksel sanat unsurlarını tablo ve levha formundan alıp güncel ve minimalist bir yaklaşımla heykele dönüştürmüş. Hû Heykel etkinlik süresince ziyaret edilebilecek.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali süresince her gün Elmas Altun ile hat, Rıdvan Özalp ile kaligrafi, Gülay Kıran ile taş baskı ve Uğur Taşatan ile ebru atölyeleri Taksim Camii Kültür Merkezi içerisinde gerçekleşecek.

Üç mekânda, 15 gün boyunca geleneksel sanatlar

Taksim Camii Kültür Merkezi içerisinde sergilerin ve atölyelerin yanı sıra; 30 Ekim'de Aras Neftçi "İslam Mimarisinde Cami", 31 Ekim'de Abdullah Oğuzhanoğlu "İslam Mimarisinde Cami Tezyini", 1 Kasım'da Ahmet Akcan "Sanat Eserinde Telif Hakları", 6 Kasım'da İhsan Açık "Yeni Cami Tasarımları", 7 Kasım'da Prof. Dr. Safa Yeprem "Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlarda Dini Müzik" ve 8 Kasım'da Muhammet Bayram "Sanat Faaliyetlerinde Vergilendirme" konularında söyleşiler yapılacak.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde,1-5 Kasım 2021 tarihleri aralığında, her gün 14:00 – 15:30 saatleri arasında "İstanbul'un Ustaları" belgeselleri izleyicilerle buluşacak. Uğur Taşatan, Zehra Çekin, Mamure Öz, Güvenç Güven, Nursen Güven, Ömer Faruk Şerifoğlu, Gürcan Mavili, Akın Kurt ve Semih İrteş konuk sanatçı olarak gösterim salonunda bulunacak, yorumları ile izleyicilere eşlik edecek.

Mirasın İzinde etkinliklerini beyoglukulturyolu.com sitesinden ve mobil uygulamadan takip etmek mümkün olacak.

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