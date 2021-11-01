Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında "Fotoğraflarla İstanbul" sergisi açıldı - Haberler
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Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında "Fotoğraflarla İstanbul" sergisi açıldı

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında

Bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Fotoğraflarla İstanbul" sergisi sanatseverlerle buluştu.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Fotoğraflarla İstanbul" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Tarlabaşı Bulvarı'ndaki Taksim 360 Ofis Rezidans'ta açılacak sergide, Murat Gür, Murat Aydın, Şinasi Barutçu, İhsan İlze, Mustafa Seven, İzzet Keribar, Süleyman Gündüz, Nevzat Yıldırım, Aydın Sertbaş, Mustafa Yılmaz ve Abdüsselam Ferşatoğlu'nun eserleri yer alıyor.

Sergi, 14 Kasım'a kadar görülebilecek.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ayrıca bünyesinde 40 sergi ve özel projeden oluşan 1000'den fazla sanatçının katılacağı 64 noktada sanatseverlerle buluşuyor.

Festivalde 75 konser, 45 atölye çalışması, 25 söyleşi, 15 video mapping gösterisi ve 10 sanatçı performansı gerçekleşecek.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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