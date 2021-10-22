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Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, İstiklal Caddesi'nde açılıyor

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, İstiklal Caddesi'nde açılıyor

"Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi", 27 Ekim'de "Şifa Veren Sanat-Ebru" sergisiyle sanatseverlere kapısını açıyor.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - "Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi", 27 Ekim'de "Şifa Veren Sanat-Ebru" sergisiyle sanatseverlere kapısını açıyor.

İstiklal Caddesi'nde, yerel ve uluslararası sergilerle kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak mekan, Beyoğlu Kültür Yolu'nun önemli bir sanat durağı olacak.

"Şifa Veren Sanat-Ebru" sergisinde, Türkiye'den ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ve Rusya coğrafyasından 5 sanatçının eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ebrunun, çağdaş ve uluslararası yorumlarının izlenebileceği, gelecek nesiller için ilham kaynağı olacak eserlerin yer alacağı sergi, Ocak sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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