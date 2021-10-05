Beymen, 2021 Sonbahar-Kış Erkek Koleksiyonu'nu satışa sundu

Doğa dostu, nefes alan, termal ve kaşmir kumaşların öne çıktığı Beymen Collection 2021 Sonbahar-Kış Erkek Koleksiyonu, satışa sunuldu.

Beymen açıklamasına göre, örme veya yün gömlek, triko ve t-shirtler ile kombinlenen Beymen Collection takım elbise ve ceketler, beli büzgülü pantolonlar modern erkeğin yeni takım kodlarını belirliyor. Yaşam tarzının, çalışma hayatının, tüm alışkanlıkların hızla değiştiği yeni dönemde Beymen Collection, modern erkeğin giyim kodlarını yeniden yazıyor. "Metamorfoz" adını taşıyan koleksiyon, birbiriyle kolayca tamamlanan tasarımlarla ayrıcalıklı alternatifler sunuyor.

Koleksiyon, dokulu ve mikro baskılı kumaşlarla terzi işçiliğinde hazırlanan takım elbise ve ceketlerle her mevsim ekstra konfor sunuyor. Beymen Collection erkeğinin günlük görünümünü tamamlayan koleksiyonun odak noktasındaki Casual Wear grubu, siyah, füme, tarçın, camel, gül kurusu, ekru, haki, indigo ve lacivert tonlarındaki shearling, süet, deri, kadife, kaşmir tasarımlar ile tüm iklim koşullarına uyum sağlıyor.

Vücut ısısını koruyan özel termal kumaşlardan üretilen mont, triko, apres ski pantolon ve mont seçenekleri ise fonksiyonel tasarımlarıyla kış soğuklarında tercih edilebiliyor.