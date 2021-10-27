Son dakika gündem: Beylikdüzü'ndeki trafik kazasında bir kişi yaralandı

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda seyreden A.İ.T'nin kullandığı 34 SV 2715 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki kaldırıma çarparak takla attı.

Araç, yol kenarındaki ağaç ile evin bahçe duvarı arasına yan dönük şekilde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü A.İ.T'yi kurtardı. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Takla atan araç, polisin incelemesinin ardından çekici yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak olay yerinden kaldırıldı.