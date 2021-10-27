Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı (2)

Kaza, saat 07.55 sıralarında Ambarlı Limanı yolu Avcılar istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işçi taşıyan 34 LAG 773 plakalı servis aracı, emniyet şeridinde park halindeki 34 TK 2864 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen servis aracındaki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. Kaza nedeniyle kapanan yolda limana gidecek olan TIR'lar yoğunluk oluşturdu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet