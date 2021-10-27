Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ Ambarlı Limanı yolunda TIR'a arkadan çarpan servis aracı devrildi.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ Ambarlı Limanı yolunda TIR'a arkadan çarpan servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

Kaza, saat 07.55 sıralarında Ambarlı Limanı yolu Avcılar istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işçi taşıyan 34 LAG 773 plakalı servis aracı, emniyet şeridinde park halindeki 34 TK 2864 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen servis aracındaki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. Kaza nedeniyle kapanan yolda limana gidecek olan TIR'lar yoğunluk oluşturdu.

Bekleyen TIR sürücülerinden Saim Çiftçi, "Burada kaza olmuş. Ağır yaralılar varmış. Yol kapalı. Bekliyoruz" dedi. Başka bir sürücü ise "Vaziyet bu işte geçemiyoruz. Yol kapalı. İşe gideceğim gidemiyorum" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı (2)

Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı (2)

Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı (2)

Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı (2)

Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı (2)

Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı (2)

Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı (2)

Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı (2)

Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title