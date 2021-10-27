BEYLİKDÜZÜ'NDE TAKLA ATAN OTOMOBİL AĞAÇLA BAHÇE DUVARI ARASINA SIKIŞTI - Haberler
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BEYLİKDÜZÜ'NDE TAKLA ATAN OTOMOBİL AĞAÇLA BAHÇE DUVARI ARASINA SIKIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktıktan sonra takla attı.

Beylikdüzü'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktıktan sonra takla attı. Otomobil, ardından bahçe duvarı ile ağaç arasında sıkışarak durdu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 21.45 sıralarında Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. 34 SV 2715 plakalı otomobil, A.İ.T. adlı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil takla atıp, yol kenarındaki bir bahçe duvarı ile ağaç arasına sıkışarak durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil, getirilen çekici ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE TAKLA ATAN OTOMOBİL AĞAÇLA BAHÇE DUVARI ARASINA SIKIŞTI

BEYLİKDÜZÜ'NDE TAKLA ATAN OTOMOBİL AĞAÇLA BAHÇE DUVARI ARASINA SIKIŞTI

BEYLİKDÜZÜ'NDE TAKLA ATAN OTOMOBİL AĞAÇLA BAHÇE DUVARI ARASINA SIKIŞTI

BEYLİKDÜZÜ'NDE TAKLA ATAN OTOMOBİL AĞAÇLA BAHÇE DUVARI ARASINA SIKIŞTI

BEYLİKDÜZÜ'NDE TAKLA ATAN OTOMOBİL AĞAÇLA BAHÇE DUVARI ARASINA SIKIŞTI
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