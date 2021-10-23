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Beylikdüzü'nde takla atan aracın sürücüsü yaralandı

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Beylikdüzü'nde takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Beylikdüzü'nde bir otomobile çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir otomobile çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen 05 LB 231 plakalı araç, Beylikdüzü mevkisinde aynı istikamette seyreden başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri
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