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Beylikdüzü'nde öğrencilerin kemerli kavgası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beylikdüzü'nde öğrencilerin kemerli kavgası

BEYLİKDÜZÜ'nde iki farklı lisenin öğrencileri, sokak ortasında birbirlerine tekme, tokat ve kemerle saldırdı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde iki farklı lisenin öğrencileri, sokak ortasında birbirlerine tekme, tokat ve kemerle saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İki farklı lisenin öğrencileri, caddede buluştu tartıştı. Sözlü tartışmanın ardından öğrenciler, Kavga etmeye başladı. Öğrenciler birbirlerine tekme, tokat ve kemerle saldırdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Beylikdüzü'nde öğrencilerin kemerli kavgası

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